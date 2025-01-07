Ülke geneli ve il bazında açıklanan trafik kazaları ve sonuçlarının türlerine göre dağılımı istatistiklerine göre Türkiye genelinde Aralık ayında; 19 bin 557 ölümlü kaza, 32 bin 634 yaralanmalı kaza, 27 bin 748 maddi hasarlı kaza meydana geldi. Türkiye’de Aralık ayında gerçekleşen trafik kazalarında hayatını kaybeden toplam vatandaş sayısı ise 181 olarak kayıtlarda yer aldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı tarafından açıklanan istatistiklerine Van’ın 2024 yılı Aralık ayı içerisinde meydana gelen trafik kazaları da yansıdı.

‘Aylık Kaza İstatistikleri’ne göre 2024 yılı Aralık ayında Van’da 107 ölümlü – yaralanmalı trafik kazası gerçekleşti.

Van’da Aralık ayında ölümlü-yaralanmalı trafik kazaları Kasım ayına oranla azalış gösterdi.

Karayolu Trafik Kaza İstatistikleri Resmi İstatistik Programı (RİP) tarafından yayımlanan verilere göre 2024 yılı Aralık ayında Van’da 151 ölümlü-yaralanmalı trafik kazası kayıtlara geçerken, maddi hasarlı trafik kaza sayısı 207 oldu.

Van’da meydana gelen trafik kazalarında 282 kişi yaralandı. 2024 yılı Aralık ayında Van’da gerçekleşen trafik kazalarında 2 vatandaş ise yaşamını yitirdi.

Van’da 2024 yılı Kasım ayında meydana gelen kazalarda yaralanan kişi sayısı 220 olurken, bu oran Aralık ayında 282 oldu.