Van'ın Edremit ilçesinde etkili olan soğuk hava, yaşamı olumsuz etkiliyor.

Köprüler Mahallesi'nde sulama suyunun geçtiği meyve bahçelerinin yüzeyi buzla kaplandı.

Bahçelerini kontrol eden vatandaşlar, durumun şaşkınlığını yaşadı.

Bahçe sahiplerinden Gürkan Bilgin, kurak geçmesine rağmen dondurucu soğukların etkili olduğunu söyledi.

Bilgin, "Hava çok soğuk geçiyor. Bahçemiz tamamen buzla kaplanmış durumda. İnşallah meyve ağaçları zarar görmez." dedi.

İrfan Baydur ise "Sabah uyandığımızda bahçelerimizin buzla kaplı olduğunu görünce büyük şaşkınlık yaşadık. Bu sene aslında kar çok yağmadı ama havalar soğuk. Bahçelere gelen su da dondu." diye konuştu.