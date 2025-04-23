Van’da yıllar önce çok daha revaçta olan sobacılık, gelişen teknoloji ile birlikte daha pratik ve kullanışlı ürünlerin piyasaya çıkması nedeniyle eski popülaritesini kaybediyor.

Zorluklara rağmen yıllardır mesleğini sürdürdüğünü anlatan soba ustası Mesut Anter, 35 yıldır sobacılık mesleğine devam ettiğini vurguladı.

Mesleğini devam ettirmek istediğini belirten Anter, tamirini yaptığı ve ürettiği başta soba olmak üzere semaver ve mangalları çevre illere de sattığını anlatıyor.

‘Sobacılar Çarşısı'nda’ mesleğini sürdüren Mesut Anter, “Bereketli olsun diye her gün sabah namazından sonra iş yerini açarım. 35 yıldır bu atölyede çalışıyorum. Mesleğim unutulmaya yüz tutmuş durumda. Kalifiye çırak yetiştiremiyoruz.” dedi.

“TAMİR İŞİNİ YAPAN BİR TEK BEN KALDIM”

Beraberinde 1985-86 yıllarında 14 kişiyle mesleğe çıraklıkla başladığını belirten Anter, “Bizim zamanımızda başlayan kişiler çekirdekten yetişme oluyordu. Şu an baktığımda bizim dönemde başlayan ve tamir işini yapan bir ben kaldım. 4 arkadaşım ise havalandırma boruları yapıyor.” sözlerine yer verdi.

“ÇIRAK YETİŞTİRMEKTE ZORLUK ÇEKİYORUZ”

Yeni neslin çıraklık yapmaya ilgi göstermediğini vurgulayan Anter, “Eskiden aileler çocuklarını boş gezmesin, bir meslek öğrensin diye ustaların yanına gönderirdi. ‘Eti senin, kemiği benim’ derlerdi. Sokaklarda kalmasın, yeter ki çocuk bir iş öğrensin isterlerdi. Şimdi ise insanlar önce ‘Ne kadar para alacağım?’ diye soruyor. Maalesef her şey maddiyata döndü” ifadelerini kullandı.

“MESLEK ALTIN BİLEZİKTİR, KIYMETİNİ BİLENE”

Sobacılık mesleğinin önemine dikkat çeken Anter, “35 yılımı verdim bu işe. El emeğinin ucuz olması zoruma gidiyor. Bu meslek altın bileziktir, kıymetini bilene. Hangi iş olursa olsun, severek ve hakkıyla yapılmalı” diyerek el emeğine verilen değerin artması gerektiğini vurguladı.