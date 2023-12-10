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WanHaber / Özel

Kış aylarında kırsal kesim başta olmak üzere çoğu evin ısınma aracı olan sobalar bu sene fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Hem kömür ve odun fiyatlarındaki artış hem de yeni soba almanın maliyeti vatandaşı zorluyor.

Kaynak Ustası, Sobacı Metin Akcan, kırsal kesimde yaşayan vatandaşın ucuz maliyetli sobalara yöneldiğini belirterek, satışların düştüğünü söyledi.

“İKİNCİ EL SOBA TERCİH EDİLİYOR”

İkinci el sobaların daha çok tercih edildiğini söyleyen Akcan, “Kırsal bölgelerden gelen vatandaşlar ucuz maliyetli soba almak zorunda fakat kent merkezi ve yakın yerlerde satışlar çok durgun. Satışlarda geçtiğimiz yıllara oranla büyük düşüş yaşadık, maliyetler de arttı maalesef. Vatandaşlar da genelde yıpranmış sobalarını tamire getiriyorlar, sıfır sobalar şu an pek tercih edilmiyor, fiyatından ötürü. Geçen seneye göre soba fiyatları da arttı, ikinci el sobaların da satışını yapıyoruz, sıfır soba fiyatları arttıkça ikinci el sobalara olan rağbet de arttı” diye konuştu.

Soba fiyatlarının geçtiğimiz yıllara göre katlanarak arttığını belirten Kaynak Ustası, Sobacı Metin Akcan, “Yeni bir turbo soba almak için kişinin 13 bin ila 17 bin arasında bir harcama yapması lazım, ikinci el turbo soba fiyatları ise 4 bin ila 5 bin TL’den başlıyor. Sac sobalar bin liradan başlıyor, kovalı sobalar ise 2 bin liradan fiyatlarla satılıyor. Vatandaş genelde elindeki sobayı getirip tamiratını yapıp kullanmaya devam ediyor” ifadelerine yer verdi.