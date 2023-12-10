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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 60'tan fazla maddeden oluşan bir yargı paketi üzerinde çalıştıklarını bildirmişti. Düzenlemeler arasında yargı uygulamalarını ilgilendiren de bir çok hususun yer aldığını aktaran Bakan Tunç'un bilgi verdiği yeni yargı paketinde dikkat çeken bir "soyadı" detayının da bulunduğu öğrenildi. Meclis'e sunulması beklenen 8. Yargı Paketi'ndeki ilgili maddeye göre kadınlar, eşlerinin soyadı yerine artık yalnızca kendi soyadlarını taşıyabilecek.

8. YARGI PAKETİ'NDE BİRBİRİNDEN ÖNEMLİ DÜZENLEMELER

Ak Parti'nin Meclis Başkanlığı'na sunacağı 8. Yargı Paketi'nde ceza yaptırımlarının etkinliğinin artırılmasından, tazminat komisyonunun alanın genişletilmesine kadar pek çok alanda önemli düzenlemeler yer alıyor. Konuyla ilgili geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yeni yargı paketine ilişkin soru üzerine, Yargı Reformu Strateji Belgesi ve İnsan Hakları Eylem Planı çalışmalarının 3-4 aydır sürdüğünü belirtmişti.

"Yargı Reformu Strateji Belgemiz ve İnsan Hakları Eylem Planı, Türkiye Yüzyılı'nın ilk belgeleri olacak" ifadelerini kullanan Tunç, "Sayın Cumhurbaşkanı'mız kamuoyuyla paylaştıktan sonra o hedefler doğrultusunda biz yasamayı ilgilendiren hususları milletvekillerimizin takdirine sunacağız, yürütmeyi ilgilendiren idari uygulamaları da yürütme olarak hangi bakanlığa düşüyorsa bunların bir hedef olarak gerçekleşmesi için gayret içerisinde olacağız" diye konuşmuştu.

YENİ YARGI PAKETİ 60'TAN FAZLA MADDEDEN OLUŞUYOR

Söz konusu kanun paketine ilişkin çalışmaların sürdüğünü bildiren Tunç, düzenlemeler arasında yargı uygulamalarını ilgilendiren birçok hususun yer aldığını aktardı. Yargı Reformu Strateji Belgesini beklemeden önce kanunlaşması gereken hususlar bulunduğunu ifade eden Tunç, "Şunu ifade edebilirim, 60'tan fazla maddeden oluşan bir paket söz konusu, taslak söz konusu. Milletvekillerimiz bunlara yenilerini ilave edebilir ya da uygun görmeyebilir. Takdir onların." dedi.

"1 AY CEZASI OLAN BİLE 12 GÜN CEZAEVİNDE KALACAK"

Özellikle cezasızlık algısını ortadan kaldıracak düzenlemelerin yapılması noktasında kamuoyunda büyük bir beklenti bulunduğunu, bu beklentinin karşılanması gerektiğini dile getiren Tunç, sözlerini şöyle sürdürdü; "Suç, işleyenin yanına kar kalmaması lazım. Yani 2 yılın altında cezaya hüküm giyen biri, koşullu salıverme süresiyle beraber denetimli serbestliği de dikkate aldığımızda hiç cezaevinde barındırılmadan tahliye oluyor.

Bu da toplumda bir cezasızlık algısına neden oluyor. Bu anlamda denetimli serbestlik süresini otomatik 1 yıl şeklinde değil de bir oran getirerek, beşte 1 olabilir, bu tabii milletvekillerimizin takdirindedir. 1 ay cezası olanın bile 12 gün cezaevinde kalması gerekir diye düşünüyoruz. Bu bizim katıldığımız toplantılarda hep dile getirildi.

Yine 2 yıl ceza alan birisinin özellikle koşullu salıvermesi 1 yıl. 1 yılın beşte biri denetimli serbestlik olduğunda da en az 9-9,5 ay gibi cezaevinde kalması, özellikle cezasızlık algısının ortadan kaldırılması açısından önemli diye düşünüyoruz. Teklif yasalaştığında cezası 5 yılın altındaki suçlar bakımından, bu suçları işleyenler bakımından cezaevinde kalma durumu söz konusu olacak."

TAZMİNAT KOMİSYONU GELİYOR

Adalet Bakanı Tunç, Anayasa Mahkemesince önce bazı kanunlara ilişkin iptal kararları verildiğini, ayrıca bazı hususlarda da düzenleme yapılması ihtiyacı bulunduğunu dile getirdi. Söz konusu yasal düzenlemelere ilişkin takdir yetkisinin TBMM'de olduğunu hatırlatan Tunç, şunları kaydetti; "Uzun süren yargılamalar, hak mahrumiyeti neticesinde vatandaşlarımız Anayasa Mahkemesine gidiyorlardı. Anayasa Mahkemesinin son bir kararı oldu.

Bu karar doğrultusunda da bir düzenleme yapmamız gerekecek. Bu da Tazminat Komisyonu kurulması. Vatandaşlarımız adil yargılanma hakkı, uzun süren yargılamalar neticesinde bir manevi tazminat talebinde bulunacaksa Anayasa Mahkemesine başvurmadan önce Adalet Bakanlığımızca kurulacak olan Tazminat Komisyonuna başvurup, hakkını orada alabilmesi... Komisyon kararı da tabii yargı denetimine açık olacak. Buna benzer çok sayıda düzenleme ihtiyacımız var, bu ihtiyaçlarımızı TBMM'nin takdirine sunacağız. Takdir milletvekillerimizin."

YENİ YARGI PAKETİNDE DİKKAT ÇEKEN "SOYADI" DETAYI

Öte yandan AK Parti'nin önümüzdeki günlerde Meclis'e sunması beklenen 8. Yargı Paketi'nde dikkat çeken bir "soyadı" detayının da yer aldığı öğrenildi. Yeni yargı paketindeki söz konusu maddeye göre kadınlar, eşlerinin soyadı yerine artık yalnızca kendi soyadlarını taşıyabilecek.