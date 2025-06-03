Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü verilerine göre Türkiye’de 2024 yılında 295'i yerli 441'i yabancı film olmak üzere toplam 736 film vizyona girdi. 2024 yılında sinema salonu sayısı 2 bin 776 olurken, sinema salonlarındaki koltuk sayısı 317 bin 274 oldu. Van’da sinema salonu sayısı bir önceki yıla göre değişmedi.

Sinema verilerine göre Van’da toplam 12 sinema salonu olduğu açıklandı. 12 sinema salonunda bulunan toplam koltuk sayısı ise bin 587 olarak kayıtlara geçti.

Van’da bu dönemde gösterime giren toplam film sayısı 226 olurken, bu filmlerin 118’i yerli, 108’i ise yabancı filmlerden oluştu.

Van’da 2024 yılında sinema seyircisi, 2023’e göre yaklaşık yüzde 11.35 artarak 223 bin 246 kişiye ulaştı. Bu seyircilerin 142 bin 413’ü yerli filmleri, 80 bin 833’ü ise yabancı filmleri tercih etti. 2023 yılında Van’da 200 bin 491 kişi sinemalara gitmişti.

Van, 2024 yılında sinemalara en fazla seyircinin gittiği 24. il oldu.