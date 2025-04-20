Van’da son günlerde art arda yaşanan silahlı çatışmalar kamuoyunu tedirgin etmeye devam ederken, bir üzücü haber de Bahçesaray ilçesinden geldi. İlçeye bağlı Arvas köyünde iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

Van’da son günlerde üst üste ölümlü kavgalar yaşanmaya devam ediyor. Dün kent merkezinde meydana gelen silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybederken bugün de Bahçesaray ilçesinde ölümlü silahlı kavga yaşandı.

Alınan bilgiye göre, olay bugün saat 15.00 sıralarında Van’ın Bahçesaray ilçesi Arvas köyünde iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

İddialara göre, 40 yaşındaki köy korucusu Halit G. Henüz bilinmeyen bir nedenle 45 yaşındaki Orhan Arvas (45) isimli vatandaşı göğsünden silahla vurarak öldürdü.

Silah seslerini duyan köylülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hayatını kaybeden Orhan Arvas’ın cenazesi otopsi için Van Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Halit G., kısa süre içinde güvenlik güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Zanlının jandarmadaki ifade işlemleri devam ederken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

ÖLÜMLÜ KAVGA SAYISI ARTIYOR

Öte yandan kent merkezinde dün yaşanan başka bir silahlı saldırının ardından bugün Bahçesaray’daki olayla birlikte Van’da son günlerde yaşanan ölümlü kavga sayısının artması, vatandaşlar arasında büyük endişeye yol açtı.