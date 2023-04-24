Van'da hava sıcaklığının artmasıyla birlikte, vatandaşlar tarafından toplanan çiriş, mantar, kenger, siyabo gibi bölgenin yüksek kesimlerinde yetişen çeşitli bitki türleri, tezgahlardaki yerini almaya başladı. Van'da yaylalarında toplanan şifalı bitkiler, yöre sakinleri için geçim kaynağı oluyor.

Vatandaşlar, topladıkları şifalı bitkileri satarak, aile bütçelerine katkı sunuyor. Sıcakların artmasıyla birlikte yaylaların yüksek kesimlerinde yetişen ve şifalı olduğuna inanılan, aynı zamanda Van otlu peynirinde ve özellikle yöresel yemeklerde kullanılan bitkiler tezgahlardaki yerini almaya başladı. Dağlardan toplanan çeşitli bitkiler, ilkbahar döneminde geçim kaynağı oluyor.

Bahar mevsiminin etkisini arttırmasıyla birlikte dağlarda doğal olarak yetişen bitkiler vatandaşlar tarafından toplanarak Van'da satışa sunuluyor. Dağlardan toplanan bitkiler, bazı vatandaşlar yemek için evlerine götürürken, bazı vatandaşlar ise satarak, aile bütçelerine katkı sunuyor.

Yöre halkı tarafından şifalı olduğuna inanılan çiriş, kenger ve heliz otu ile birlikte peynir yapımında kullanılan sirmo gibi çeşitli bitki türleri tezgâhları süslemeye başladı. Bölgenin yüksek kesimlerinde yetişen bitkileri toplayan vatandaşlar, topladıkları bu bitkileri satarak para kazanıyor.

Van Bölge Gazetesi