Geçtiğimiz yıl tüm yurtta olduğu gibi Van'da da çiftçiler zor bir dönemden geçirmişti. Özellikle geçtiğimiz yıl barajlarda su seviyesinin düşmesi ve beklenen yağışların olmaması nedeniyle, beklenen verim elde edilememişti. Tüm Türkiye'yi etkisi altına alan yoğun yağışlar Van ve ilçelerinde de etkisini gösterirken, yağan yağışların toprağa ve ekilen ürünlere iyi geldiği belirtildi.

Bu yılki verimden ümitli olduklarını belirten Vanlı çiftçiler, yağışların tarıma olumlu bir şekilde yanmasını beklediklerini vurguladılar. Son yıllarda kuraklık nedeniyle ektikleri ürünlerde beklenen verimi alamayan Vanlı çiftçilerin, son aylarda yağan kar ve yağmur yağışlarıyla birlikte, bu yılın verimli geçmesini beklediklerini ifade ettiler. Yağışların bu şekilde devam etmesi ve özellikle bahar aylarında yeterli yağışları olması durumunda Van'da tarımsal kuraklık yaşanmayacağını tahmin ettiklerini söyleyen çiftçiler, ekilen ürünlerden bol verim almayı beklediklerini dile getirdiler.

Özellikle geçtiğimiz yıl büyük bir kuraklık yaşadıklarını ve ektikleri ürünlerden bekledikleri verimi alamadıklarını belirten Vanlı çiftçiler, Nisan ve Mayıs yağmurlarının, bereket ve bolluğun habercisi olduğunu vurguladılar.

Bu aylarda yağan yağmurların tarım için çok faydalı ve bereketli olduğunu söyleyen çiftçiler, bu yılın buğday üreticisi için verimli geçeceğini, yağmurların devam etmesi halendi geçmiş yıllarda elde edilen yüksek rekoltenin yakalanacağını tahmin ettiklerini belirttiler. Geçen yıl yaşanan kuraklıktan dolayı bekledikleri verimi elde edemediklerini ve zarar ettiklerini söyleyen çiftçiler, bu sene yağışlardan dolayı durumlarının daha olmasını beklediklerini ve bu yıl beklenen verimi elde etmeyi beklediklerini söylediler.

Van Bölge Gazetesi