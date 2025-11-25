Psikolog Pelin İnan, Türkiye’de ve Van’da son dönemde yaşanan şiddet olaylarının çocuklar üzerinde ciddi bir ruhsal yük oluşturduğunu ifade etti. İnan, çocukların yaşananları tam olarak anlamlandıramasalar bile yetişkinlerin kaygısını, evdeki gerginliği ve sosyal medyada karşılaştıkları olumsuz içerikleri hızla fark ettiklerini dile getirdi.

İnan, yaşanan bu durumların çocuklarda yoğun kaygı, içe kapanma, değersizlik hissi ve çeşitli davranış değişiklikleri olarak ortaya çıkabildiğini ifade etti.

İnan, “Çocukluk döneminde en sık karşılaştığımız ruhsal etkiler arasında ayrılık kaygısı, dikkat eksikliği, hiperaktivite, öğrenme güçlüğü ve çeşitli davranış sorunları yer alıyor. Şiddet olaylarıyla birlikte bu sorunların daha görünür hale geldiğini söyleyebilirim. Ergenlikte ise depresyon, kaygı bozuklukları, akran zorbalığı ve madde kullanımına yönelimde belirgin bir artış gözleniyor. Bu nedenle, çocuğun kendini güvende hissettiği, duygularını rahatça ifade edebildiği ve sınırların net olduğu bir aile ortamının önemi artık çok daha fazla.” dedi.

“GEREKLİ MÜDAHALELER ZAMANINDA YAPILMALI”

İnan, şiddet olayları karşısında birçok ailenin ruhsal destek hizmetlerine erişmekte zorlandığını belirterek, şunları söyledi:

“Ne yazık ki bazı aileler ruhsal destek kaynakları hakkında yeterince bilgi sahibi değil ya da bu hizmetlere ulaşmakta zorlanıyor. Bu yüzden özellikle şiddet vakalarının arttığı bu dönemde, okul, sağlık ve sosyal hizmet birimlerinin birlikte hareket ettiği bir sistem kurulması elzem. Rehber öğretmenlerin, psikologların, sosyal hizmet uzmanlarının ve aile hekimlerinin düzenli iletişim içinde olması, çocukların yaşadığı etkilerin daha erken fark edilmesini ve gerekli müdahalelerin zamanında yapılmasını sağlar.”