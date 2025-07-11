Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, Van için hava tahmin raporunu yayımladı. Rapora göre, Van’da hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek ve bazı ilçelerde termometreler 35 dereceye ulaşacak.

Bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu olması bekleniyor. Ancak Van’ın doğusunda öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir.

Van’da hava sıcaklıkları ise şu şekilde olacak;

İpekyolu: Parçalı ve az bulutlu 28 C

Edremit: Parçalı ve az bulutlu 28 C

Tuşba: Parçalı ve az bulutlu 28 C

Bahçesaray: Parçalı ve az bulutlu 33 C

Başkale: Parçalı ve az bulutlu 26 C

Çaldıran: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğusu yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu 27 C

Çatak: Parçalı ve az bulutlu 35 C

Erciş: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğusu yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu 32 C

Gevaş: Parçalı ve az bulutlu 30 C

Gürpınar: Parçalı ve az bulutlu 33 C

Muradiye: Parçalı ve az bulutlu 32 C

Özalp: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğusu yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu 29 C

Saray: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğusu yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu 28 C