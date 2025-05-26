Kortej yürüyüşüyle 19 Mayıs'ta başlayan şenlikte sanatçılar, atölye çalışmalarıyla çocukları bilgilendiriyor.

Kentteki bazı okullardaki öğrencilerin ve 7 bölgedeki devlet tiyatrolarından ekiplerin oyunlarını sahnelediği festivalde, katılımcılar hem eğlenceli anlar yaşıyor hem de usta sanatçıların deneyimlerinden yararlanıyor.

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Van Devlet Tiyatrosu Müdürü Ferdi Erkmen, şenliğin renkli etkinliklerle devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Şenliğimize gösterilen ilgiden memnunuz. Bugün Sivas Devlet Tiyatrosunun 'Benim Küçük Yıldızım' adlı oyunu sahnelenecek. Programımız alanında profesyonel kişilerin atölyeleriyle hız kesmeden sürüyor. 3 günümüz kaldı. 29 Mayıs'ta Akdamar Adası'nda kapanış olacak. Katılım çok fazla. Şenliğimiz giderek büyümeye devam ediyor."

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Kaynak: AA