İlkbahar itibariyle havaların sıcak olmasını fırsat bilen Vanlılar, sıcak havanın keyfini çıkarmak için piknik alanlarına giderken, semaver ve mangalı da eksik etmiyor. Pikniklerin vazgeçilmezi semaver ve mangal almak isteyen vatandaşlar ise sobacılar çarşısının yolunu tutuyor. Bahar ayı ile birlikte semaver ve mangala talep artınca, üretimi de aynı doğrultuda artış gösterdi.

“PİKNİK İÇİN ÜRÜNLER YAPIYORUZ”

Hem kış hem de yaz aylarında işlerinin yoğun olduğunu söyleyen soba, mangal ve semaver üreticisi esnaf Mesut Anter, “Kışın soba borusu, soba kovaları, lokanta havalandırmaları üretiyoruz. Yazın ise piknik amaçlı semaver, mangal, ızgara gibi ürünler yapıyoruz.” dedi.

“SEZON AÇILMASIYLA TALEP ARTIYOR”

Havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte semaver ve mangal üretimlerinde artış olduğunu belirten Anter, “Yöre insanı olarak havaların ısınmasıyla beraber semaver ve mangal yakmayı çok severiz. Bu dönede talep artıyor. Özellikle semaver başında çay içilerek sohbet etmek de bir başka güzel. Havalar sıcak olduğu sürece insanlarımız bu durumdan faydalanır. Satışını gerçekleştirdiğimiz ürünlerde sac malzemesinden hem kendi üretimimiz var hem de bizlere hazır gelen ürünler var.” sözlerine yer verdi.

“KİŞİYE ÖZEL ÜRETİMLERİMİZ DE OLUYOR”

35 yıldır sobacılar çarşısında çalıştığını söyleyen Anter, “Üretim, tamir ve satış işlerinin yapıldığı çarşıda kişiye özel ürünler de yapıyoruz. Her bütçeye uygun ürünlerimiz oluyor. Kişi isteğine bağlı olarak da özel yapımlarımız söz konusu. Bizler ‘sac’ malzemesiyle üretim yaptığımız için semaverde çayın tadı daha güzel oluyor. Çayın lezzetini alan bir daha içmek istiyor. Ama hazır gelen ürünler kromdan yapıldığı için çayın tadı pek güzel olmayabilir.” ifadelerine yer verdi.

MANGAL VE SEMAVER FİYATLARI NE KADAR?

Kalite ve işçiliğine göre ürünlerin fiyatlarında değişiklik olduğunu ifade eden Mesut Anter, “Geçen yıl 350 TL’den başlayan semaver fiyatları bu yıl 500 ila 5 bin TL arasında değişkenlik gösteriyor. Semaverin litresi, işçiliği ve kullanılacak malzemesine göre de fiyatı fark edebiliyor. Mangal ise 300 TL’den başlıyor ve büyüklüğüne göre fiyatında değişiklik oluyor.” dedi.