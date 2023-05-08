Van’da havaların ısınmasıyla birlikte vatandaşlar özellikle hafta sonu Van Gölü kıyısında yoğunluk oluşturuyor. Burada mangal yapıp semaver çayı içmek isteyen vatandaşlar, Van’ın meşhur Sobacılar Çarşısında da hareketliliğin artmasına neden oldu.

Kış sezonunda istedikleri satışı yapamadıklarını belirten sobacı esnafı Turgut Belli, ellerinde çok ürün kaldığını ancak deprem bölgelerine gönderilmek üzere hayırseverler tarafından sac sobaların satın alındığını söyledi. Belli, “Bu depremlerin olmasını istemezdik ama bu durum sac sobalarının satışına biraz canlılık kattı. Bu satışlarda da esnaf kar amacı gütmedi ve uygun fiyattan verildi. Kış sezonumuzda turbo sobalarda umduğumuzu bulmadık, sadece sac soba satışları yapabildik” dedi.

Bu yıl mangal ve semaver fiyatlarında artışın olduğuna değinen Belli, “Fiyat artışlarının nedeni de kullandığımız malzemelerin birçoğunun deprem bölgelerinde geliyor olmasıdır. Müşterilerimiz çelik ve emaye semaver ve mangal istiyor, bu ürünler deprem bölgelerinden geliyor. Oralardaki imalathanelerde hasar olduğu için fiyatlar arttı” ifadelerini kullandı.

Piknik sezonunun yavaş yavaş başladığına dikkat çeken Belli, şunları söyledi:

“Ramazan ayı ve havaların henüz tam olarak ısınmaması sezonun biraz daha geç başlamasına neden oldu. Mayıs ayı içinde işlerin açılmasını ve rağbetin artacağını bekliyoruz. Ancak işlerimiz kış aylarında yaz aylarına göre daha iyidir.

Sonbaharla beraber soba satışlarımız oluyor ancak semaver ve mangal satışları daha seyrek oluyor. Sobayı herkes almak zorunda ancak semaver ve mangalı herkes almak zorunda değildir. Sobacılar olarak yaz-kış çalışabiliyoruz. Bizim işimizin güzelliği de burada.”iha