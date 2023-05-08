Wanhaber - Özel

Van Gölü’ne düşen 6 yaşındaki çocuk, babası ve amcası, şans eseri olay yerinden geçen geçen Vadi Doğa Kulübü Nas Sar arama kurtarma ekibinden iki kişinin yardımıyla kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, Van'ın Edremit ilçesinde ailesi ile gezmeye giden 6 yaşındaki çocuk bir anda dengesini kaybederek Van Gölüne düştü.

Bunu fark eden babası ve amcası, çocuğu kurtarmak için düşünmeden suya atladı. Yüzme bilmeyen çocuk, babası ve amcası boğulma tehlikesi yaşadı.

Şans eseri orodan geçen Vadi Doğa Kulübü Nas Sar arama kurtarma ekibinden iki kişi, suya atlayarak boğulma tehlikesi yaşayan baba, oğul ve amcayı kurtardı.

Kurtarılan 3 kişi Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Baba, amca ve çocuğun sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Mehmet Salih Giyci