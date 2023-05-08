WanHaber –Özel

Hava sıcaklıklarının artması ile birlikte tezgâhlarda bir süredir satılan eriğe ilgi arttı. İlk çıktığı günlerde fiyatından dolayı yanına yaklaşılamayan eriğin fiyatı belli bir seviyeye düşünce vatandaşlar da almaya başladı.

Her yıl fiyatı ile gündeme gelen eriğin fiyatı sezon başında adeta cep yakıyordu. Şimdilerde de fiyatı yüksek olan ancak sezon başındaki fiyatıyla kıyaslanamayacak kadar da düşen erik, vatandaşların ilgisini çekiyor. Ağızda güzel bir tad bırakan eriğin birçok faydasından da söz ediliyor.

Sezon başında 5 – 10 adeti 50 – 100 liradan satılan eriğin şimdilerde kilogram fiyatı 40 – 50 TL arasında değişiyor.

Ömer Bildik