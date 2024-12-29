Kent Sosyolojisinin tanımı ve temel kavramlarının, nüfus, göç, toplumsal hareketler, sınıf, kimlik konularının, kamusal alan, tüketim alanları ve toplumsal hafıza mekanlarının araştırılacağı, ‘Cennetin Şehri Van Şehir Okumaları' Ocak ayında başlayacak.

Bu kapsamda kurum ziyaretlerinde bulunan Şehir Okumaları Proje temsilcileri, Vangölü Aktivistleri Derneği Kurucu Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Erdoğan Özel ile Aktivist Muhlis Kaya, WanHaber Yazı İşleri Müdürü Uğur Tunçdemir’i ziyaret ederek proje hakkında bilgi verdi.

6 Ay boyunca devam edecek proje hakkında ay ay bilgilendirmede bulunan Özel ve Kaya, proje kapsamında çeşitli etkinliklerin yapılacağını söyledi.

Ziyaretten dolayı teşekkür eden WanHaber Yazı İşleri Müdürü Uğur Tunçdemir ise "Bizler Van'ı iyi okuyup iyi yorumlamada bazen güçlük çekiyoruz. Büyük bir emek ve zaman harcanarak 'Van Şehir Okumaları' projesi için verdiğiniz gayrete şahidiz. Bizler bu kenti iyi okumalı, iyi anlamalı ve iyi anlatmalıyız. Projenizin paydaşı olmaktan son derece mutluluk duyarız" ifadelerine yer verdi.

6 farklı başlık altında kentlerin konuşulacağı Şehir Okumaları Projesi ile her ay bir konuya dikkat çekilecek.

6 ay boyunca devam edecek projede sırasıyla her ay şu konular ele alınacak;

Ocak ayı; Kent Tarihi ve Tarihte Van, Şubat ayı; Kent ve Toplum, Mart ayı; Kent ve Çevre, Nisan ayı; Kent ve Planlama, Mayıs ayı; Kent Sanat ve Mimarı, Haziran ayı; Kent Ekonomisi ve Yönetimi.

Proje hakkında yapılan açıklamalarda ise şu ifadeler yer aldı:

“Şehir okumaları, odağını kente adayan bir proje olarak kentte değer katacak bireyleri yetiştirmeyi hedeflemekte olup, her yıl farklı bir formatta devam edecektir. Konusu kent olduğundan tamamen gönüllü, masrafsız ve ücretsiz olarak başlayan bir proje olarak aynı şekilde devam edecektir. Projenin geleceği tamamen kente dair olmak üzere bağımsız gönüllülerin talep ve iradelerine göre şekillenecektir. 2025 yılı içerisinde uygulanacak bu proje, başvurumuzun yetkili kurum tarafından uygun görülmesi halinde TED X VAN projesi ile taçlandırılacaktır.”