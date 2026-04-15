Van Valiliği, Van Büyükşehir Belediyesi, Van İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) ve VANOTED paydaşlığında düzenlenecek olan 4. Badem Çiçeği Festivali hazırlıkları sürüyor. 25-26 Nisan tarihlerinde düzenlenecek festival kapsamında bu yıl bisiklet turu etkinliği de yer alıyor.

Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı koordinesinde Öğretmenler Bisiklet Topluluğu ile birlikte düzenlenecek etkinlikle Van Gölü’nün doğal güzelliklerine dikkat çekilmesi ve kentte spor turizminin canlandırılması hedefleniyor.

25 Nisan 2026 tarihinde saat 08.30’da başlayacak bisiklet turu, Eski Emniyet Kavşağı’ndan başlayarak Grand Deniz Tur Tesisleri’nde sona erecek. Etkinlikte vatandaşların hem spor yapması hem de Van Gölü kıyısında keyifli bir deneyim yaşaması amaçlanıyor.

Öte yandan festival kapsamında müzik dinletileri, kano ve yelken gösterileri, foto safari etkinliği, halk oyunları gösterileri ve çocuklara yönelik birçok farklı etkinlik de düzenlenecek.

Kentte büyük heyecan yaratan festival, il dışından da çok sayıda misafiri ağırlamaya hazırlanıyor.