Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan verilere göre Türkiye geneli trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Mart ayı sonu itibarıyla 31 milyon 788 bin 619 oldu, Van’da ise trafiğe kaydı yapılan toplam araç sayısı 90 bin 373 oldu.

TÜİK tarafından yayımlanan 2025 yılı Mart ayı verilerine göre bu dönemde Türkiye geneli trafiğe kaydı yapılan araç sayısı 195 bin 682 oldu, aynı dönemde Van’da trafiğe kaydı yapılan araç sayısı 575 olarak kayda geçti.

Türkiye genelinde Mart ayında trafiğe kaydı yapılan bu taşıtların yüzde 48,5'ini otomobil, yüzde 36,1'ini motosiklet, yüzde 9,7'sini kamyonet, yüzde 2,5'ini traktör, yüzde 1,9'unu kamyon, yüzde 0,8'ini minibüs, yüzde 0,4'ünü otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 43,0 arttı.

Van’da ise 35 bin 152 otomobil, 6 bin 222 minibüs, 851 otobüs, 23 bin 559 kamyonet, 5 bin 857 kamyon, 8 bin 219 motosiklet, 9 bin 672 traktör ve 841 özel amaçlı motorlu kara taşıtı bulunuyor. 2025 yılı Şubat ayında Van’da bulunan toplam motorlu kara taşıt sayısı 89 bin 798 iken, Mart ayında bu sayı 90 bin 373’e yükseldi.

Bu dönemde Van’da trafiğe kaydı yapılan araç sayısının aynı dönemde Türkiye genelinde trafiğe kaydı yapılan araç sayısına oranı yüzde 0,29 oldu.

Mart ayında Van’da bin 903 motorlu kara taşıtının devri yapıldı.

Devri yapılan bu taşıtların 928’i otomobil, 118’i minibüs, 9’u otobüs, 596’sı kamyonet, 69’u kamyon, 100’ü motosiklet, 76’sı traktör ve 7’si özel amaçlı araçlardan oluştu. Bu durum aynı zamanda, Van’da ikinci el araç piyasasının hareketliliğini özellikle otomobil ile kamyonetlere talebin yüksek olduğunu gösteriyor.