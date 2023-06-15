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Büyükşehir Belediyesi, İpekyolu Edremit ve Tuşba ilçelerini sahilde buluşturan ve sahil şeridini cazibe merkezi haline getirecek olan Sahil Yolu Projesi’nde çalışmalarına devam ediyor.

Kentin 50 yıllık sahil yolu hayalini gerçekleştiren Van Büyükşehir Belediyesi, Tuşba ilçesindeki Yaşar Kemal Parkı ile Edremit ilçesindeki uyguma oteli arasındaki 10 kilometrelik Sahil Yolu’na entegre olacak şekilde 1100 dönümlük alanda park çalışması da yapıyor.

Ekolojik belediyecilik anlayışı ile hareket eden Büyükşehir Belediyesi, proje alanı içerisinde kalan sazlık ve doğal yaşam alanlarını koruyacak.

Sahil şeridinde adeta zamanla yarışan ekipler, bir yandan alana çakılan direkler üzerine yapılan 3 bin 500 metrelik ahşap yürüyüş yolunda çalışma yürütürken bir yandan da seyir terasları ve dinlenme alanlarını inşa ediyor.

SAHİL YOLU VE REKREASYON ALANI PROJESİNDE NELER VAR?

Vatandaşları Van Gölü’nün eşsiz doğası ile buluşturacak olan sahil yolu ve rekreasyon projesi kapsamında; 30 metre genişliğinde yol, 9 bin metre bisiklet ve yürüyüş yolu, oturma alanları, seyir terasları, çeşmeler, kuş gözlem noktaları, yürüyüş ve bisiklet yolları, spor ve çocuk oyun alanları, otoparklar, mescit ve tuvaletler bulunuyor. Rekreasyon çalışmalarının yanı sıra Sahil Yolu’nda da kaldırım, aydınlatma ve sıcak asfalt çalışmaları gerçekleştirilecek.

Yılsonuna kadar halkın hizmetine açılması planlanan devasa park içinde bulunan sazlık ve doğal yaşam alanlar korunurken, Sahil Yolu Projesi’nin ise 10 kilometreden 16 kilometreye çıkarılması hedefleniyor.