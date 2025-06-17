Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesindeki Kalp Merkezi, yalnızca kentin değil; tüm bölgenin kalp sağlığı için vazgeçilmez bir referans merkezi haline geldi. 2019 yılında hizmet vermeye başlayan merkezde 4,5 yıldır yaptığı başarılı ameliyatlarla adından sıkça söz ettiren Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Murat Sezgin, 1007'nci açık kalp ameliyatını da başarıyla gerçekleştirdi.

'AYDA ORTALAMA 20'YE YAKIN AÇIK KALP AMELİYATI YAPIYORUZ'

Op. Dr. Sezgin, merkezin bölgedeki kalp hastalarının umudu olduğunu belirterek, "16 yıldır Van, İstanbul ve Tunceli'de hizmet veren bir doktorum. Bu hizmetimin 4,5 yılı Van Eğitim Araştırma Hastanesi'nde geçti. Bu süre zarfında 1000'inci ameliyatımı Kurban Bayramı'ndan bir gün önce yapmıştım. Ayda ortalama 20'ye yakın açık kalp ameliyatı yapmaktayız. Bu ameliyatların içinde herhangi bir hasta seçimimiz olmuyor.

Burada bütün ameliyatları yapıyoruz. Bölgemizdeki çevre kentlere hizmet veriyoruz. Kalp ameliyatı olmak isteyenler bize başvurabilmektedir. Çevre illerinin yanı sıra bazen batı illerinden de gelen hastalar oluyor. Bizi tanıyan dostlarımız gelip, bir şekilde bize ulaşabiliyorlar. Batı illerinden gelen 8 hastamıza açık kalp ameliyatı ve 5 kişiye de şah damarı ameliyatı gerçekleştirdik ve hepsini başarılı bir şekilde kentlerine geri gönderdik" dedi.

'HASTALARIMIZIN YÜZDE 98'İNİ İYİLEŞTİRİP, EVİNE GÖNDEREBİLİYORUZ'

Açık kalp ameliyatların hepsinin önemli olduğunu anlatan Dr. Sezgin, "Çünkü hepsi hayat kurtarıcı ameliyatlar. Bunların içerisinde merhum Sırrı Süreyya beye yapılan ameliyatlar da var. Bu türde yaklaşık 17-18 ameliyat gerçekleştirdik. Hastalarımızın yüzde 98'ini iyileştirip, evine gönderebiliyoruz. Hastanemizde herhangi bir malzeme ihtiyacı da yok. Burası gerekli her türlü malzemeye sahiptir. Ortalama haftada 5 ile 7, ayda 20 ile 25 arası açık kalp ameliyatı yapmaktayız. Bunun dışında damar, varis ameliyatları olsun, acil işlemlerin hepsini hastanemizde yapabiliyoruz. Çevre illerin yaklaşık 7-8 ili topladığımızda, bu ameliyatların yüzde 80'nini biz yapıyoruz.

Ameliyat yaptığımız hastaların hepsi bize takibe gelebiliyorlar, kolaylıkla bize ulaşabiliyorlar. Bölge hastanesi, bir merkez haline geldi. Hastalarımız bizden memnun kaldıkları için diğer illere gitme ihtiyacı duymuyorlar. 4,5 yılda yaptığımız toplam ameliyat sayısı 1007 oldu. Bu benim yaptığım ameliyatlar. Bu hafta da 4 ameliyatımız var. Daha önce hastalarımızın birçoğu, kalp ameliyatları için çevre illere gidiyorlardı ve orada otel, ulaşım, yeme içme ücreti ödüyorlardı. Gittikleri illerde de büyük sıkıntı yaşıyorlardı. Biz bu ameliyatları burada yaptıktan sonra insanlarımız bu sıkıntıdan kurtulmuş oldular" diye konuştu.