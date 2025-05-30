Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı konferans salonunda yoğun katılımla düzenlenen seminerde, kadın sağlığına ilişkin önemli konular ele alındı. Katılımcılara; düzenli sağlık taramaları, dengeli beslenme, fiziksel aktivitenin önemi, ruh sağlığı ve kanserden korunma yolları hakkında kapsamlı bilgiler sunuldu.



Etkinlik kapsamında ayrıca, bir diyetisyen eşliğinde boy ve kilo ölçümleri yapıldı. Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde görev yapan diyetisyenlerden nasıl hizmet alınabileceği konusunda da bilgilendirme yapıldı.

Seminer, günün anısına çekilen toplu fotoğraf ile sona erdi.