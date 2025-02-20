Van il genelinde yapılan çalışmalarla normal doğum özendirilerek, sezaryen oranlarının düşürülmesi amaçlanıyor.

Bu kapsamda Van İl Sağlık Müdürlüğü görevlilerince Muradiye ilçesinde stant kurularak bilgilendirme çalışmaları yapıldı.

Sağlık Bakanlığı tarafından normal doğumu teşvik etmek, tıbben gerekli olmayan sezaryen oranlarını düşürmek ve anne bebek sağlığını iyileştirmek amacıyla hazırlanmış olan Normal Doğum Eylem Planı kapsamında; Muradiye Devlet Hastanesinde hastane yöneticileri ve sağlık personelinin katılımıyla etkinlik gerçekleştirildi.

Etkinlikte standı ziyaret eden vatandaşlara bilgilendirme broşürleri dağıtıldı. Anne adaylarına normal doğumun önemi, süreçte yaşanan fizyolojik ve psikolojik değişiklikler hakkında bilgiler verildi.