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WanHaber – ÖZEL

Saadet Partisi ve Gelecek Partisi Van İl Başkanları, son günlerde gündeme gelen su, ekmek ve yetersiz uçak sayısını kapsayan ortak basın toplantısı düzenledi.

Saadet Partisi İl Başkanı Özay İlhan, Gelecek Partisi Van İl Başkanı Abdulhekim Karabıyık ve parti üyelerinin katıldığı basın toplantısında, Van’ın sorunlarının bir an önce çözüme kavuşturulması gerektiği belirtildi.

“HER ŞEYE ZAM GELDİ”

Ortak basın toplantısında konuşan Saadet Partisi İl Başkanı Özay İlhan, “28 Mayıs seçimlerinin üzerinden 55 gün geçti. Bu zaman zarfında ülkemizde iğneden ipliğe her şeye zam geldi. Türk lirası dünyada ki tüm para birimleri karşısında en fazla değer kaybeden para birimi oldu. 55 gün gibi kısa bir süre zarfında Türk Lirası yüzde 50 değer kaybederek rekor kırmıştır. Vergiler, harçlar, cezalar artmış, milletin üzerine büyük bir yük binmiştir.” dedi.

Saadet Partisi Van İl Başkanı Özay İlhan, basın açıklamasında şu ifadeleri kullandı; “Türkiye her yönüyle fakirleşerek, paradan para kazanan azınlıkların lüks ve şatafat içinde yaşadığı, emeğiyle çalışanların evine ekmek götürmekte zorlandığı bir ülke haline getirilmiştir. Bugün Van'da ekmek fiyatları yüzde 50 artmış, günlük evine 10 ekmek götüren bir ailenin aylık ekmek parası 600 TL artmıştır. Geçim sıkıntısı her geçen gün daha da etkisini hissettirmiştir.”

VAN’IN SORUNLARI KONUŞULDU

Van’da son günlerde en çok konuşulan konular hakkında da açıklama yapan Saadet Partisi İl Başkanı Özay İlhan, “Van, yaşanan sıkıntıları çok daha fazla hisseden bir şehir konumundadır. Geçim sıkıntısının her geçen gün arttığı ilimizden umudunu kesen vatandaşlarımız batı illerine göç etmektedir.

Van ekonomik sıkıntıların yanında ulaşım sıkıntısı, su sıkıntısı ve bilet sıkıntısı yaşayan kendine has sıkıntıların olduğu bir ildir. Van'dan birçok ile uçak bulunmamakta, uçak bulunsa bilet bulunmamakta, bilet bulunsa çok yüksek fiyatlardadır. Van'dan bir hasta Ankara'ya, İstanbul'a, İzmir'e gitmek istese ne uçak var ne bilet var, insanlarımız mağdur durumdadır. Van'da son günlerde artarak devam eden su kesintileri vatandaşlarımızı bezdirmiş durumdadır. Van çevreyolu Türkiye tarihinin en uzun süredir yapılamayan yolu olarak tarihe geçmiştir. Defalarca söz verilmesine rağmen çevreyolu bir türlü yapılmamış ve yapılmamakta ısrar edilmektedir” ifadelerini kullandı.

“YETKİLİLERE ÇAĞRIDA BULUNUYORUZ”

Saadet ve Gelecek Partileri Van İl Başkanlıkları olarak yöneticilere çağrıda bulunan İl Başkanları, “Van'a uçak seferleri derhal arttırılmalıdır ve fiyatlar normalleştirilmelidir. Van'da yaşanan su sıkıntıları konusunda derhal gerekli tedbirler alınmalıdır. Van Çevreyolu konusunda sayın Vali Dr. Ozan Balcı 2023 yılında çevreyolu bitecek diye beyanda bulundu fakat biteceğine yönelik hiçbir emare göremiyoruz. Tüm sorunların çözülmesini talep ediyoruz” dedi.

Mehmet Salih Giyci – Fatma Öztürk