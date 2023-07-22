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Güvenlik güçleri suçlulara geçit vermiyor.

Bu kapsamda yurt genelinde operasyonlar gerçekleştiriliyor.

Son olarak İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yeni bir başarılı operasyonu duyurdu.

"Suç ve suçlularla mücadelemiz devam edecek"

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından 1-30 Haziran tarihleri arasında yapılan baskınlara ilişkin paylaşım yapan Bakan Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından 1-30 Haziran tarihleri arasında yapılan operasyonlarda;

1️732 olay aydınlatıldı.

3548 şüpheli yakalandı.

1130 şahıs tutuklandı.

Operasyonları gerçekleştiren timlerimizi tebrik ediyorum.

SUÇ VE SUÇLULARLA MÜCADELEMİZ AZİM VE KARARLILIKLA DEVAM EDECEK.

ensonahber