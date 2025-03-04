11 ayın sultanı Ramazan ayının gelmesiyle beraber Van’ın cadde sokaklarında yoğunluk arttı. İftar ve sahur için çeşit çeşit ürün alan vatandaşlar en çok da iftar için Ramazan pidesi ve çiğköfte, sahur için de çörek ve tahin gibi ürünlere ilgi gösteriyor.

Vatandaşlar iftara yakın saatlerde sıcak ekmek tüketmek için fırınların önünde uzun kuyruklar oluştururken, birçok yerde kurulan tezgâhlarda hazırlanan çiğ köfteye ilgi de yoğun bir şekilde devam ediyor.

Artık Van klasiği olarak nitelendirilen çiğ köfte ve iftara yakın pide kuyruğu, renkli görüntüler de ortaya çıkarıyor.

“45 YILDIR ÇİĞKÖFTE SATIYORUM”

Van’da çiğ köfteciler de vatandaşın gösterdiği ilgiden memnun. Çiğköfte ustası Abdulbari Öztürkçü, “Bereketli aydayız. Her yıl olduğu gibi bu yıl da hazırladığımız çiğ köfte yoğun ilgi görüyor. Sadece Ramazan ayında kiraladığımız yerde günlük ortalama 200 kilo satış gerçekleştiriyoruz. 45 yıldır bu işi yapıyorum ve ‘Bari usta’ olarak tanınıyorum.” dedi.

“UZUN KUYRUKLAR OLUŞUYOR”

Van’ın eski çiğ köftecisi olduğunu dile getiren Usta Öztürkçü, “Her sene ilgi var. Ramazan ayında çiğ köfte tüketmeyi seviyoruz. Bizler de çeşit çeşit baharatlarla tadını güzelleştirip vatandaşlarımıza sunuyoruz. Öğleden sonra başlayan mesaimiz iftar saatlerine kadar devam ediyor. Talep iyi olunca dükkân önünde uzun kuyruklar oluşuyor. En düşük 250 gr. olarak paketliyoruz. Vatandaşın isteğine göre de 1, 2 kilo olarak hazırlayıp satışını gerçekleştiriyoruz. Yoğun olduğu için yaklaşık 8 kişiyle işi sürdürüyoruz. Bereketli bir ay tüm İslam aleminin Ramazan ayını kutlarım” sözlerine yer verdi.

“SICAK PİDE İÇİN UZUN KUYRUK OLUŞUYOR”

Baba mesleğini 10 yıldır sürdüren fırıncı ustası Selman Bilici ise, “Ramazan ayının gelmesiyle beraber yoğunluğumuz arttı. Özellikle öğleden sonra saat 13.00 gibi daha fazla Ramazan pidesi çıkarmaya başlıyoruz. İftar vakitlerine yakın yetiştirmekte zorlanıyoruz. Vatandaşlar sıcak tüketebilmek için son yarım saat kala daha fazla ilgi gösteriyor ve yoğunluk artıyor. Dışarda uzun kuyruklar oluşabiliyor. Acelesi olan vatandaşlar sıcak ekmeğe kalmadan daha önce çıkarmış olduğumuz pideyi alırken çoğu vatandaş ise uzun süre sıcak pide için bekliyor.” dedi.

“HEM İFTAR HEM DE SAHURDA YOĞUNLUK OLUŞUYOR”

Sabahın erken saatlerinde işe koyulduğunu da ifade eden Bilici, “Gündüz ekmeği yetiştirebilmek için sabahın erken saatlerinde arkadaşlarımızla beraber dönüşümlü olarak işe başlıyoruz. İftar ve sahurda çalışıyoruz ve her geçen gün yoğunluk artıyor. Hem sahur hem de iftara çalıştığımız için günün büyük çoğunluğunu da iş yerinde geçirmiş oluyoruz. Her şeye rağmen Ramazan ayı bereketli ay olduğu için telaşımız da güzel geçiyor” sözlerine yer verdi.