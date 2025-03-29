Van Lokantacılar, Fırıncılar, Pastaneciler, Tatlıcılar ve Kasaplar Esnaf Odası tarafından paylaşılan bilgilere göre, bayramın ilk üç gününde hizmet verecek ekmek fırınlarının tam listesi paylaşıldı. Paylaşılan listeye göre bayramın birinci günü; Mis Tarım Unlu Mamulleri, Hacıoğlu Ekmek Fabrikası, Göktat Ekmek Fabrikası, Başit Ekmek Fırını, Mirzaoğlu Ekmek Fırını, Saray Fırın, Ünseli Dünya Unlu Mamulleri, Köylüm Ekmek Fabrikası, Dural Taş Ekmek, İstanbul Ekmek Fırını, İstanbul Ekmek Fırını (Ali Paşa Mah.), Kervan Taş Ekmek, Şafak Fırını, Hacıoğlu Ekmek Fabrikası (İskele), Han Taş Ekmek, Efe Taş Ekmek, Ünseli Trabzon 3, Kardeşler Ekmek Fabrikası, Haktan Unlu Mamulleri, Yusuf Oğlu Ekmek Fabrikası, Soner Usta Unlu Mamulleri, Elif Unlu Mamulleri, Kiler Taş Ekmek ve Van Gölü Ekmek Fabrikası hizmet verecek.

Bayramın ikinci gününde ise Mis Tarım Unlu Mamulleri, Akköprü Taş Ekmek Fabrikası, Hacıoğlu Ekmek Fabrikası, İstanbul Ekmek Fırını, Aslı Ekmek Fırını, Göktat Ekmek Fabrikası, Büyükşehir Unlu Mamulleri, Başit Ekmek Fırını, Dural Taş Ekmek, Başak Taş Ekmek, İstanbul Ekmek Fırını (Ali Paşa Mah.), Yalçın Kaya Ekmek Fabrikası, Şafak Fırını, Hacıoğlu Ekmek Fabrikası (İskele), Han Taş Ekmek, Ünseli Trabzon 3, Kardeşler Ekmek Fabrikası, Haktan Unlu Mamulleri, Soner Usta Unlu Mamulleri, Elif Unlu Mamulleri, İbrahim Oğulları Unlu Mamulleri ve Van Taş Ekmek fırınları hizmet verecek.

Bayramın üçüncü gününde de Mis Tarım Unlu Mamulleri, Göktat Ekmek Fabrikası, Mis Ekmek Fabrikası, Sofibaba Ekmek Fırını, Hacıoğlu Ekmek Fabrikası, Uyaş Ekmek Fırını, Akköprü Taş Ekmek Fabrikası, İstanbul Ekmek Fırını, Ekmek Dünyası, Ünseli Dünya Unlu Mamulleri, Altın Odun Ekmek, Dural Taş Ekmek, Kardeşler Taş Ekmek, Mevlana Taş Ekmek, İstanbul Ekmek Fırını (Ali Paşa Mah.), Şafak Fırını, Hasat Ekmek, Sarmaşık Ekmek Fabrikası, Kampüs Unlu Mamulleri, Han Taş Ekmek, Ünseli Trabzon 3, Kardeşler Ekmek Fabrikası, Özberk Ekmek Fırını, Haktan Unlu Mamulleri, Çağdaş Ekmek, Soner Usta Unlu Mamulleri, İbrahim Oğulları Unlu Mamulleri ve Elif Unlu Mamulleri fırınları hizmet verileceği belirtildi.