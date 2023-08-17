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Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele, Toplum Destekli Polislik, Atlı Polis ve Motosikletli Polis Timler Amirliği ekiplerinin vatandaşlara yönelik bilgilendirme çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, 9-16 Ağustos'ta ekipler, KADES uygulaması hakkında 1990 kadını bilgilendirdi, broşür dağıttı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ise "En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi" kapsamında 108 eğitim ile 3 bin 154 kişiye "Uyuşturucuyla Mücadele Aplikasyonu (UYUMA)" uygulaması hakkında bilgiler verdi.AA