Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 11:39'da merkez üssü Tuşba ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem yerin 10,69 kilometre derinliğinde meydana geldi.

BİR DEPREM DAHA OLDU

Öte yandan aynı bölgede saat 11.58 sıralarında bir deprem daha meydana geldi. Merkez üssü Tuşba olan depremin büyüklüğü 4.1 olarak açıklanırken derinliği 4.42 km olarak bildirildi.

“SON BÜYÜK VAN DEPREMİ DE BU BÖLGEDEYDİ”

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür deprem sonrası açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Görür şunları söyledi: “Van’ın Koçköy mevkiinde 4,0 ve 4,2 büyüklüğünde 2 deprem oldu. Bu depremler Yeniköşk fayı üzerinde. Bu ters bir fay. Depremler sığ. Erçek Gölü’ne yakın. Son büyük Van depremi de bu bölgedeydi”