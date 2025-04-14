Sırbistan'da düzenlenen Dünya Liseler Şampiyonası'na katılan milli sporculardan 15 yaşındaki atlet Ayten Yobaş 1500 ve 800 metrede gümüş, 14 yaşındaki boksör Esmanur Kahraman ise 51 kiloda bronz madalya kazandı.

Madalyayla Van'a dönen sporcular için Ferit Melen Havalimanı'nda karşılama programı düzenlendi.

İl Gençlik ve Spor Müdürü Yalçın Özdemir, antrenör, sporcular ve aileleri tarafından çiçek ve alkışlarla karşılanan sporcular büyük mutluluk yaşadı.

Özdemir, şehrin altyapısından yetişen sporcuların büyük bir başarıya imza attığını ve akranlarına da örnek olduğunu söyledi.

Mutlu bir gün yaşadıklarını dile getiren Özdemir, "Bugün bizim onur günümüz. Ülkemizi yurt dışında temsil eden iki sporcumuz da madalyalarla yurda döndü. Bu bizi gururlandırdı çünkü ilimizin altyapı sporcuları. Kazandıkları başarılar Türk sporu, atletizm ve boks adına güzel başarılardır. Bundan sonra inşallah daha güzel başarılar da elde edeceğiz. Sporcularımızın yaşları çok genç ileride olimpiyatlarda da göreceğimize inanıyorum." diye konuştu.

Kentin atletizm ve boks sporlarında büyük bir altyapıya sahip olduğunu belirten Tuşba Gençlik ve Spor Müdürü Hüseyin Esen ise "Hedeflerimiz büyük. Olimpiyatları hedefleyen sporcularımız var. Bunu başarabilecek altyapıya sahibiz. Bu altyapının mimarları ise kıymetli antrenörlerimizdir. Birbirinden değerli hocalarımız var. İnşallah birlikte güzel başarılar elde edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Madalyayla yurduma döndüğüm için mutluyum"

Milli atlet Ayten Yobaş ise şampiyonluğu kıl payı kaçırmanın üzüntüsünü yaşadığını dile getirdi.

Yarışmada 1500 ve 800 metrede ikinci olduğunu anımsatan Yobaş, "Hedefim dünya şampiyonu olmaktı. Ülkemi ve şehrimi yurt dışında temsil ettiğim için çok gururluyum. Madalya ile yurduma geri döndüğüm için mutluyum." şeklinde konuştu.

Milli boksör Esmanur Kahraman ise dünya üçüncüsü olduğu için mutlu olduğunu ve bir sonraki yarışmalarda daha iyi dereceler elde etmek için çalışmalara devam edeceğini dile getirdi.

Boks Milli Takım Antrenörü Ayhan Öz, Van'da boks ve atletizm branşlarında önemli başarılar elde edildiğini vurguladı.

Sporcuları tebrik eden Öz, "Hem ulusal hem de uluslararası alanda çok büyük başarılarımız var. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Şehrimizde sporu ve sporcuyu seven bir valimiz var. Bu branşlarda daha fazla destek alırsak daha güzel başarılar elde edeceğiz. Hedefimiz olimpiyatlara sporcu göndermek." dedi.

Atletizm Milli Takım Antrenörü Münir Akkoyun da "Yarışmaya katılmadan önce milli atletimiz 1,5 aylık bir sakatlık yaşamıştı. Bu sakatlık olmasaydı birincilikle dönme ihtimalimiz çok yüksekti. Şampiyonluk kıl payı kaçtı fakat yine de ülkemize madalyalar ile döndüğümüz için mutluyuz. Sporcularımız çok genç. İnşallah gelecek yıllarda daha büyük başarılar elde edeceğiz." ifadelerini kullandı.