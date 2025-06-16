Van’da özel sektör farklı niteliklerde personel alımı için İşkur üzerinden ilan yayımladı. Farklı alanlarda istihdam yaratacak olan özel sektör, belirlediği kriterlere uyanların İşkur üzerinden başvuru yapmasını istedi.

İş arayanların İşkur’un ilgili sayfası üzerinden söz konusu pozisyonlar için başvuru yapabilecekleri veya ilgili yerlerle iletişime geçebilecekleri bildirildi.

İşkur üzerinden yayımlanan ilanlara göre Van’da özel sektör şu alanlarda istihdam sağlayacak;

Beden işçisi, reyon görevlisi, servis elemanı, ızgara ustası, aşçıbaşı, alakart aşçısı, temizlik görevlisi, şoför-yük taşıma, kasiyer, mimar, servis komisi, market elemanı, ön muhasebeci, satış elemanı/danışmanı, otomotiv servis danışmanı, muhasebe bilgi sistemleri uzmanı, aşçı yardımcısı, kahve ve kakao hazırlayıcısı, otel resepsiyoncusu, akaryakıt satış elemanı, bulaşıkçı, hemşire, doğal gaz tesisat teknisyeni, konfeksiyon işçisi, kamyon şoförü, uçak yükleme işçisi, insan kaynakları yönetimi meslek elemanı, çağrı merkezi müşteri temsilcisi, cam balkon sistemleri montajcısı, sıhhi tesisatçı, ekskavatör (kazıma ve yükleme) operatörü, gözlükçü-optik, makineci (dikiş), yükleyici (loder) operatörü, depo görevlisi, beton pompa püskürtme operatörü, minibüs şoförü, tır-çekici şoförü, büro işçisi, kalite kontrol sorumlusu, gaz altı kaynakçısı, endüstriyel elektronik öğretmeni – ortaöğretim, pazarlamacı, oto bakım onarımcısı, yenilenebilir enerji uzmanı, biyomedikal cihaz teknolojileri öğretmeni, inşaat/işyeri bekçisi.