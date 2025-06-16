Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, HSK Genel Kurul toplantısını gerçekleştirdiklerini belirterek, "Genel Kurulda; HSK Birinci Daire Üyeliklerine Bülent Küfüdür, Hakan Yüksel, Havvanur Yurtsever, Sait Özdemir, Turan Kuloğlu, HSK İkinci Daire Üyeliklerine Cengiz Aydemir, Alişan Tiryaki, Çetin Arslan, Fuzuli Aydoğdu, Serdar Ateş, Seyfi Han seçilmiştir.

HSK Birinci Daire Başkanlığına Turan Kuloğlu, HSK İkinci Daire Başkanlığına ve HSK Başkan Vekilliğine Fuzuli Aydoğdu seçilmiştir. HSK daire başkanlarımıza ve üyelerimize görevlerinde üstün muvaffakiyetler diliyorum. Yargı teşkilatımız, ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" dedi.