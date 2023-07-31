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WanHaber – ÖZEL

Van’da özel okul, kurs ve dershane fiyatlarının yüksekliği en çok da velileri düşündürüyor. Çocuklarının geleceğini daha sağlam temellerle oluşturmayı amaçlayan ebeveynler maliyet hesaplaması yaparken, Van’da özel eğitim kurumlarının 2023–2024 yılı eğitim öğretim fiyatları velilerin bütçesini zorluyor.

“DEVLET DESTEĞİNDEN FAYDALANMAMIZ GEREKİYOR”

Van İpekyolu ilçesinde faaliyet gösteren Atak Çaba Dershanesi Okul Müdürü Mustafa Varan, konu hakkında yaptığı açıklamada, “Maliyetlerin artmasıyla beraber eğitim kurumlarının devlet desteğinden faydalanması gerekiyor” dedi.

“EN UYGUN KURS ÜCRETLERİ VAN’DA”

Türkiye’de özel kurs fiyatlarının en uygun olduğu ilin Van olduğunu belirten Mustafa Varan, “Türkiye’de en uygun kurs ücretleri Van’da. Genel itibariyle Türkiye geneli fiyatlar 45 bin liradan başlayıp 450 bin liraya kadar çıkabiliyor. Van’da bu ücretler daha uygun rakamlardan başlıyor, şu an 25 – 30 bin bandında öğrenci kayıtları mevcut” dedi.

2023 – 2024 Eğitim – Öğretim yılının başlamasına sayılı günler kalmışken öğrenci ve ailelerini okul heyecanı sardı.

Milli Eğitim Bakanlığı, yönetmelik değişikliğinde özel eğitim kurumlarının zam oranını yüzde 65 ile sınırlı tutmasına rağmen özel eğitim kurumlarındaki servis, yemek, kırtasiye ve benzer maliyetlerle beraber bu oranda artışlar söz konusu oldu.

Fiyat yükselişlerinden dolayı velilerin özel eğitim kurumlarına ilgisinin önceki yıllara göre azaldığı belirtiliyor.

Fatma Öztürk – Mehmet Salih Giyci