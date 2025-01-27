Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Göçmen Kaçakçılığı İle Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan operasyonlarda 6 organizatör hakkında adli işlem yapılmıştır” denildi.

Öte yandan, Van Emniyet Müdürlüğü tarafından çok sayıda düzensiz göçmenin yakalandığı operasyonların görüntüleri basınla paylaşıldı.