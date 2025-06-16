Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü, 2025 yılı Mayıs konaklama verilerini yayımladı.

Bakanlık belgeli tesislerin oda ve yatak sayılarının illere göre dağılımını gösteren istatistiklerde 2025 yılı Mayıs ayına ait işletme belgeli, yatırım belgeli ve basit konaklama işletme belgeli veriler yer aldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre Türkiye genelinde işletme belgeli tesis sayısı 7 bin 374 olarak kayıtlarda yer aldı. İşletme belgeli oda sayısı 569 bin 568, yatak sayısı ise 1 milyon 195 bin 178 olarak açıklandı.

VAN’DA BELGELİ TESİS SAYISI ARTTI

Bu dönemde Van’da ise basit belgeli tesis sayısı bir önceki aya göre artış göstererek 50 oldu. Geçtiğimiz ay açıklanan verilerde Van’da bakanlık belgeli tesis sayısı 47 olarak açıklanmıştı.

Mayıs 2025 verilerine göre Van’da bakanlık onaylı tesislerde yer alan oda sayısı 2 bin 39, yatak sayısı ise 4 bin 189 olarak raporda yer aldı.

Bu dönemde Türkiye genelinde, yatırım belgeli tesis sayısı 635 olurken, oda sayısı 66 bin 683, yatak sayısı ise 148 bin 985 oldu.

Van’da ise yatırım belgeli tesis sayısı 13, oda sayısı 737, yatak sayısı ise bin 479 olarak açıklandı.

Türkiye geneli basit konaklama işletme belgeli tesis sayısı 13 bin 803, oda sayısı 305 bin 190 oldu. Van’da da basit konaklama işletme belgeli tesis sayısı 38, oda sayısı bin 246 kayıtlara geçti.