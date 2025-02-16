İçişleri Bakanlığı tarafından 'Silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme' suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası alan Abdullah Zeydan Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmış, yerine Van Valisi Ozan Balcı kayyum olarak atanmıştı.

Kayyum durumuna tepki gösteren bir grup eylemci, akşam saatlerinde Halilağa Mahallesi'nde ateş yakarak yollara barikat kurdu. Çöp konteynerlerini yola devirip lastik yakan gruba müdahale gecikmedi.

ÖZEL HAREKAT VE JANDARMA SOKAĞA İNDİ

Çıkan olaylara Jandarma ve Çevik Kuvvet'e ait TOMA'lar müdahale etti. Biber gazı ve tazyikli suyla olaya müdahale eden ekipler, kısa süre içinde toplanan grubu dağıttı. Yakılan lastikleri söndüren TOMA'lar, yola kurulan barikatları da temizleyip yolu trafiğe açtı.

Müdahale esnasından Özel Harekat Polislerinin sokağa inmesi ve Jandarma'nın da onlara destek vermesi gözden kaçmadı.