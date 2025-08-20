Tüm ülkede olduğu gibi Van’da da okullar eğitim öğretim yılına hazırlanıyor. 2025-2026 eğitim öğretim yılı öncesinde okullarda başlatılan bakım, onarım, boya, temizlik ve yenileme çalışmaları devam ediyor. Yeni eğitim öğretim yılında öğrencilerin daha sağlıklı, güvenli ve kaliteli bir ortamda eğitim görmeleri için il genelindeki tüm okullarda gerekli çalışmaların yürütüldüğünü belirten İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Orhan Bedir, "Bu yıl 171 okulumuzun bakım ve onarımını, elektrik, inşaat ve tesisatını bakanlığımız ve valiliğimizin destekleriyle tamamlıyoruz.

Bu okulumuz da, bu çalışmalardan biri. Bu işlemler bittikten sonra 1 Eylül itibariyle bütün okullarımız eğitim öğretime hazır hale gelmiş olacak. Biz okulların irili ufaklı bütün işlemlerini bitirdik. Devam eden yapılarımız da bitmek üzeredir. Bütün okullarımızı günün şartlarına uygun bir şekilde teknoloji donatımlarla hazır hale getiriyoruz. İnşallah 1 Eylül itibariyle Van’da tüm okullar eğitim öğretime hazır hale gelecek. Amacımız çocuklarımızın hijyenik ortamlarda, teknoloji il birlikte güzel bir eğitim almalarıdır" dedi.