Tiyatro salonundaki program, saygı duruşu, İstiklal Marşı’nın okunması ve Kur’an tilaveti ile başladı.

Vali Ozan Balcı, programda yaptığı konuşmada, öğretmenlik mesleğinin kutsal olduğunu vurgulayarak; “Çok kıymet verdiğim öğretmenlerimizle bir arada bulunmaktan büyük mutluluk duydum. Bugün Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e baş öğretmenlik ünvanının verildiği gün. Bugün öğretmenler günü. Bu vesileyle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere memleketimize, milletimize emek veren, ülkemizin bugünlere gelmesine katkı sağlayan, imarında, inşasında ihyasında, her alanda ilerlemesine, insanlarımızın huzur, refah ve esenliklerine katkı sağlayan bütün öğretmenlerimizin gününü kutluyorum. Ahirete irtihal eden öğretmenlerimizi de bir kez daha minnet ve rahmetle anıyorum. Emekli olan öğretmenlerimize memleketimize, milletimize yaptıkları katkılardan dolayı çok teşekkür ediyorum" dedi.

"ÖĞRETMENLER KIYMETLİ ÇALIŞMA ARKADAŞLARIMDIR"

Vali Balcı; "Öğretmenler benim en değer verdiğim, memleketimizin milletimizin, aydınlanmasında bilginin taşıcısı kıymetli çalışma arkadaşlarımdır. Devletimizin bütün imkan ve kabiliyetinin eğitim camiamızın emrinde olduğunu ifade etmek istiyorum. Öğretmenler, mazeret üretmeden, gençlerimizi, çocuklarımızı geleceğe hazırlayan sanatçılardır. Bu yaptıkları fedakarlıklardan dolayı öğretmenlerimize müteşekkiriz ve her zaman yanlarındayız” ifadelerini kullandı.

Kutlama programında, öğretmen ve öğrencilerin müzikal oratoryosu ilgiyle izlendi. Göreve yeni başlayacak aday öğretmenlerin yemin ettiği programda Vali Ozan Balcı, emekli öğretmenlere hizmet şeref belgesi verdi.

Program yapılan masa tenisi ve resim yarışmasında dereceye giren öğretmenlere Vali Ozan Balcı tarafından ödül verilmesiyle son buldu.