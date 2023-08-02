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Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararlarda, söz konusu illerde doğal sit alanı kapsamına giren bazı yerlerin harita ve krokileri ile sınır ve koordinatları yer aldı.

Buna göre, Artvin'in Şavşat ilçesindeki Meydancık mevkisinde 1, 2 ve 3. etap doğal sit alanları, Van'ın Muradiye ilçesindeki Muradiye Şelalesi, Kayseri'nin İncesu ve Hacılar ilçelerindeki Hürmetçi sazlığı, Bartın'ın Kurucaşile ilçesindeki Tekkeönü köyü "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil ve ilan edildi.

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