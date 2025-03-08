Ramazan ayının vazgeçilmez tatlarından olan tahin helvası, susamın öğütülmesi sonrasında herhangi bir katkı maddesi katılmadan Van’ın yüksek kesimlerinde toplanan çöven otunun suyu ile beraber karıştırılarak özenle hazırlanıyor.

Doğal çöven otu suyu, şeker pancarı ve tahinden üretilen helva, sade ve kakaolu olarak hazırlanıyor. Büyük kazanlarda tahin üzerine çöven otu suyu ve kaynatılan şeker pancarının karıştırılmasıyla hazır hale gelen tahin helvası, sonrasında sofralardaki yerini alıyor.

“HAZMI KOLAYLAŞTIRIYOR”

Wanhaber’e konuşan esnaf Mehmet Nesim Güneş, “Bölgemizde kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi haline gelen tahin helvası, Ramazan ayında da bolca tüketiliyor. Sahurda ve iftar sonrası hazmı kolaylaştırdığı için yoğun ilgi görüyor.” dedi.

“HELVA TOK TUTAR”

Helvanın mideyi rahatlattığını öne süren esnaf Güneş, “36 yıldır helva ve tahin yaparım. Bu süre içerisinde hazırlamış olduğumuz bu iki üründen rahatsız olan yok. Üstüne teşekkür edenler ve sonrasında iş yerimize gelerek daha fazla alanlar oluyor. Ramazan ayında helvanın tok tutucu özelliği var. İftardan sonra tatlı niyetine tüketildiğinde ağır tatlılar gibi zorlamıyor.” sözlerine yer verdi.

“ÇÖVEN OTU LEZZET KATIYOR”

Ürettiği helvanın tamamen doğal yapım olduğunu belirten Güneş, “Doğal ve sadece kaliteli susamdan hazırladığımız tahinle helvamızı yaparız. Doğal olan şeker pancarı ve Van’ın yüksek rakımlarında toplanan, endemik türlerden olan çöven otu suyunun katılmasıyla lezzetli hale geliyor. Herhangi bir glikoz ürünü kesinlikle içerisine katılmıyor. Tüm malzemesi doğal olduğu için ilgi ile karşılanıyor ve hem sahurda hem de iftar sonrası tatlı niyetine de tüketiliyor.” ifadelerine yer verdi.

“RAMAZAN AYINDA İLGİ ARTIYOR”

Helvanın kış aylarında bolca tüketildiğini aktaran esnaf Mehmet Nesim Güneş, “Ramazan ayının kış ayına denk gelmesiyle beraber tahin helvası daha fazla tüketiliyor. İftardan birkaç saat sonra tüketildiğinde de doğal olduğu için hazmı kolaylaştırıyor…” dedi.