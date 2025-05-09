Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Van’daki arıcılık sektörünü güçlendirmek için Bal Ormanları Projesi’nin başlatılacağını açıkladı. Van Tarım ve Orman İl Müdürlüğü iş birliği ile yürütülecek proje, bal üretimini artırmayı ve arıcılığı geliştirmeyi hedefliyor.

Geçtiğimiz günlerde Vali Ozan Balcı’nın kamuoyuyla paylaştığı projeler arasında yer alan Bal Ormanları Projesi, Van’ın arıcılık potansiyelini değerlendirmeyi öne alıyor. Proje kapsamında, arıların nektar ve polen ihtiyacını karşılayacak bal ormanları kurulacak. Van Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, projenin uygulanacağı bölgelerde flora analizleri ve saha çalışmaları gerçekleştirecek. Böylece bal üretiminde kalite ve miktar artışı, ekonomik kalkınma, biyolojik çeşitliliğin korunması sağlanmış olacak.

Bu proje ile beraber, bal üretiminin miktarını ve kalitesini artırmanın yanı sıra bölgedeki arıcılara destek sağlanması amaçlanıyor. Vali Balcı, projenin arıcılık sektörüne katkı sağlayacağını ve ekonomik faydalar getireceğini belirtti.

Türkiye’de Orman Genel Müdürlüğü tarafından kurulup yönetilen bal ormanları, arıcılara ücretsiz veya düşük maliyetle tahsis edilebiliyor.

Van’daki projenin detayları ve uygulama takvimi hakkında henüz ek bilgi paylaşılmadı.