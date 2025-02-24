Birçok kişi, ekonomik sebepler ve artan ayakkabı fiyatları karşısında, deforme olmuş ayakkabıların yenisini almak yerine tamir ettirmeyi tercih ediyor.

Soğuk kış aylarında Van’da ki ayakkabı tamircilerinde yoğunluk artarken, ustalar çırak yetiştiremediklerini dile getiriyor.

“KIŞ AYLARINDA YOĞUNLUK OLUYOR”

Van’ın İpekyolu İlçesinde 37 yıldır ayakkabı tamirciliği yapan Mecit Eymen, “Mesleğe, küçük yaşlarda çırak olarak başladım. Kendimi geliştirmemle beraber ustalık seviyesine ulaştım ve çok uzun yıllardır bu mesleği sürdürüyorum. Özellikle kış aylarında ayakkabılarını tamir ettirmek isteyenler yoğun talep oluşturuyor. Yaz aylarında da talep olmasına rağmen kış ayı gibi fazla olmuyor” dedi.

“HER KESİMDEN TALEP OLUYOR”

Özellikle pandemi sürecinden sonra yoğunluklarının arttığını belirten Eymen, “Ekonomik sebepler ve ayakkabı fiyatlarının artması nedeniyle tamir işi oldukça ilgi gördü. Özellikle kış aylarında zaman zaman gelen taleplere yetişemiyoruz. Zengin- fakir fark etmeksizin her kesimden talep oluyor.” sözlerine yer verdi.

“YENİ NESİL BU MESLEKLERİ TERCİH ETMİYOR”

Ayakkabı tamirciliği sektörünün her geçen gün kan kaybettiğini vurgulayan Eymen, “Eleman yetiştirme ve istihdamında zorluklar yaşıyoruz. Çırak yetişmediği için meslek zayıflıyor. Yakın gelecekte bu meslekte zorluklar yaşanacak. Yeni nesil gençlik, baba mesleği ya da eski meslekleri genellikle tercih etmiyor. Hızlı bir şekilde para kazanma derdine giriyorlar. Özellikle teknolojiyle beraber artık bu ve buna benzer birçok iş alanında sorunlar yaşanacak. Şu an mesleğimi oğlum devam ettirmeye çalışıyor. Muhtemelen para kazanırsa sürdürecektir, kazanamazsa başka alanlara yönelecektir.” ifadelerini kullandı.

“KUNDURA İLE BERABER FARKLI ÜRÜNLER DE YAPIYORUM”

Kundura tamircisi Mecit Eymen, “Kundura alanında kendimi geliştirdim ve tamircilik ile beraber reşik ayakkabı, deriden kalemlik, bileklik, cüzdan, çanta ve benzeri birçok alanda da ürünler hazırlayarak işletmemi büyüttüm. Bedesten Çarşısında reşik ayakkabı ve diğer ürünlerin satılışı da gerçekleştiriyorum.” dedi.