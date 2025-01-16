Osmangazi İlkokulu'nda görev yapan sınıf öğretmeni Burcu Barış, okuma ve yazmayı öğrenen birinci sınıf öğrencileri için etkinlik organize etti.

Çevre bilinci kazanmaları amacıyla önce Van Gölü kıyısında öğretmenleriyle temizlik yapan öğrenciler, daha sonra teknedeki programa katıldı.

Burada öğrencileri için sobada kestane ve patates pişiren Barış, çocuklarla oyunlar oynayarak güzel bir gün geçirmelerini sağladı.

Barış, öğrencilerine güzel bir gün yaşatmak istediğini söyledi.

Etkinlikte öğrencilerine çevre bilincini de aşılamaya çalıştığını anlatan Barış, şöyle konuştu:

"Çevreyi korumanın önemi hakkında öğrencilerle konuştuk. Daha sonra onları ödüllendirmek için tekneye bindik. Dans ettik ve oyunlar oynadık. Güzel bir gün geçirdik. Çocuklar hayatlarında ilk defa tekneye bindiler. Çok mutlu oldular. Öğrencilere tekneyi tanıttık. Verimli bir gün geçirdik. Çocuklar için unutulmaz bir gün oldu."

Öğrencilerden Dilara Elvan Şahin de arkadaşlarıyla Van Gölü kıyısında çöp topladıklarını belirterek, "Patates ve kestane yedik, oyunlar oynadık. İlk defa bir tekneye bindim. Güzel bir gün geçirdik." dedi.

Dilan Kurt ise okuma ve yazmayı öğrendikleri için mutlu olduklarını, öğretmenlerinin düzenlediği etkinlikte eğlenceli vakit geçirdiklerini ifade etti.