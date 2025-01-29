Van Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Mezarlıklar Şube Müdürlüğü’ne bağlı Akköprü Mezarlığı’nda birçok mezarın taşlarının kırıldığı bildirildi.

Olayın ardından sabah saatlerinde mezarlık alanına giden belediye ekiplerinin, tahrip edilen mezarları gördüklerinde durumu hemen polise bildirdiği aktarıldı. Olay yerine gelen ekiplerin, saldırı ile ilgili tutanak tutarak mezarları tahrip eden kişilerin bulunması için araştırma başlattığı kaydedildi. Ayrıca, mezarlığın farklı bölgelerinde tahrip edilen onlarca mezarın onarımı için çalışmaların başlatıldığı da ifade edildi.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada; “Önceki gece mezarlıkta yapılan saldırıda 30’a yakın mezar tahrip edilmişti. Yine dün gece kimliği belirsiz kişiler, onlarca mezarın taşlarını kırarak tahrip etti. Geçen yıl Eylül ayında da benzer şekilde yeni defnedilen onlarca kişiye ait mezar saldırıya uğramış ve taşları kırılmıştı” denildi.