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İpekyolu Belediyesi tarafından hayata geçirilecek “Çocuk Akademisi” projesi ile ilçedeki öğrenciler hem okuma alışkanlıklarını geliştirecek hem de hayallerini gerçekleştirme imkanı bulacak.

Yalı Mahallesi'nde yapımına başlanan ve yakın zamanda hizmete açılması planlanan akademide, öğrenciler için bilişim ve teknoloji, yabancı dil, dikkat toplama, tasarım, drama ve bale gibi 12 atölye kuruluyor.

Öğrencilerin kişisel gelişimine katkı sağlayacak önemli bir projeyi hayata geçiren İpekyolu Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü ekipleri, düşler atölyesinde eğitim gören çocuklara hayal kurma, yeteneklerini geliştirme; tasarım ve lego, oyun atölyesindeki öğrencilere ise hayallerini gerçekleştirme imkanı sağlayacak.

Öğrenciler bu akademide hayal ettikleri, tasarladıkları birçok şeyi hem yapay zeka hem de 3 boyutlu yazıcılar ile tasarlayabilecek. Dikkat toplama atölyesinde de dikkat dağınıklığı olan çocuklar odaklanmayı öğrenecek, derslerinde ise daha başarılı olacak.

Ayrıca akademide zengin bir kütüphane de yer alıyor. Hobi bahçesinde ise çocuklar toprakla haşır neşir olacak. Binanın çevresindeki ağaçları muhafaza ile çocuklara çevre bilincinin oluşturulması hedeflenecek. Türkiye'de sosyal belediyecilik anlamında ilk olma özelliğine sahip akademiden toplamda 2 bine yakın öğrenciye ulaşılması hedefleniyor.iha