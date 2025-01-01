Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonunda düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim'in okunmasıyla başladı.

Programda konuşan AGD Van Şube Başkanı Ömer Gündüz, programın ülke genelinde 600'den fazla noktada yapıldığını söyledi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının devam ettiğini hatırlatan Gündüz, "Programlarımızın konseptine Kudüs Gecesi'ni bir kez daha eklemiş bulunmaktayız. Bu bağlamda Mekke'nin Fethi'ni anarken aynı zamanda Mekke'den Kudüs'e bir köprü kuracak ve 451 gündür Gazze'de devam eden şanlı cihadımızın izzetini bir kez daha kuşanacağız. Gazze'nin içi dağlarla dolu. Orada bulunan dağ gibi yiğitlere selam olsun." ifadelerini kullandı.

Siyer yarışmasında dereceye girenlere ödüllerinin verilmesiyle sona eren programa, Memur-Sen Van İl Başkanı Mehmet Ali Uca, HÜDA PAR İl Başkan Yardımcısı Faruk Tasan ve Saadet Partisi Van İl Başkanı Özay İlhan katıldı.