Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından açıklanan iş verilerine göre Mart ayında işe alınanlardan 68 bin 059’u erkek, 44 bin 161’i ise kadın oldu. 2025 yılı Ocak-Mart döneminde ise İŞKUR aracılığıyla 315 bin 721 kişi iş buldu.

1 milyon 118 bin nüfusuyla Doğu Anadolu Bölgesi’nin en kalabalık ili olan Van’da, 2025 yılı Mart ayında 494 kişi işe yerleştirildi. Bu dönemde Van’da işe yerleştirilen 494 kişi, il nüfusunun yaklaşık yüzde 0,044’ünü oluşturuyor.

3 AYLIK VERİLER

Van’da 2025 yılı Ocak-Mart dönemini kapsayan birinci çeyrek döneminde ise bin 660 kişi işe yerleştirildi.

Aynı dönemde Doğu Anadolu’da en fazla işe alım 5 bin 373 kişiyle Malatya’da gerçekleşirken, Elazığ bin 767 kişiyle ikinci, Van bin 660 kişiyle üçüncü sırada yer aldı.

Van, nüfusuyla bölgenin en kalabalık ili olmasına rağmen, Mart ayındaki işe alım sayısı, Malatya ve Elazığ’ın gerisinde kaldı.

Ülke genelinde 2025 Ocak-Mart döneminde en fazla işe alım 76 bin 346 kişiyle İstanbul’da, en az işe alım ise 68 kişiyle Kars’ta oldu.