Van’da Lokantacılar Fırıncılar Esnaf Odasına bağlı esnaflar, artan maliyetleri gerekçe göstererek market, bakkal, manav gibi yerlere ekmek satışını durdurdu. Oda Başkanı Sabri Işık ise market ve bakkallara ekmek satışını durdurma kararı aldıklarını, Valilik ile yapılacak toplantı sonrası nihai kararın verileceğini vurguladı.

IŞIK, “DIŞARIYA EKMEK SERVİSİ YAPILMAYACAK!”

Wanhaber’e konuşan Van Lokantacılar Fırıncılar Esnaf Odası Başkanı Sabri Işık, “Odamıza bağlı fırıncı esnafımız, bizlere giderlerinin ve ekmek yapımında kullandıkları malzemelerinin fiyatlarına sürekli zam geldiğini belirtiyor. Esnafımız da emeklerinin karşılığını alamadıkları için bugün itibariyle dışarıya servis yapmama kararı aldı.” dedi.

“TOPLANTI SONRASI ZAM YAPILIP YAPILMAYACAĞI BELLİ OLACAK”

Fırınlarda günlük ekmek yapım ve satışının devam ettiğini belirten Işık, “Sosyal medyada dönen bilgiler asılsız. Fırınlar tamamen kapandı deniliyor. Öyle bir şey yok, esnafımız üretime devam ediyor. Sadece dışarıya satış olmayacak. Maliyetler arttığı için esnafımız ile yapılan toplantı sonrası karar aldık. Hafta başında Valilik ile toplantımız olacak. Görüşme sonrası zammın yapılıp yapılmayacağı kesinleşecek.” sözlerine yer verdi.

ESNAF ÖZDEMİR: “MALİYETLERİMİZ ÇOK ARTTI”

Fırıncı esnafı Recep Özdemir, “Esnaflar olarak dışarıya satış yapmamaya yani servis çıkarmamaya karar verdik. Maliyetlerimiz çok arttı. Fırınlar açık olacak ama dışarı satışlar yani servis şeklinde olmayacak. Vatandaşlar direkt fırınlardan ekmek temin edebilecek.” dedi.

ESNAF BİLİCİ: "ÜRETİM DEVAM EDİYOR SADECE DIŞARI SATIŞ OLMAYACAK”

Esnaf Osman Bilici ise, “Un ve diğer giderlerimizin maliyetleri arttı. Bu nedenle esnaflar olarak odamıza zam talebinde bulunduk. Bugün itibariyle dışarıya servis çıkarmayacağız. Fırın olarak açık olacağız. Üretim ve yerinde satışlarda herhangi bir kısıtlama yok. Gider olarak her şeye zam geliyor ama taleplerimize bakılmıyor. Her şeyin bir dengede yürümesi lazım. Serbest piyasada un fiyatlarına sürekli zam geliyor. Temennimiz yapılacak toplantıda talebimizin karşılık görmesi. İşletme olarak tek bir kalemde ürünümüz yok. Birçok kalemde ürünümüz var, bunları karşılamada zorluk yaşıyoruz.” ifadelerine yer verdi.

VATANDAŞ MAĞDUR OLDU

Fırıncılar tarafından alınan karar sonrası marketlere ekmek servisi yapılmayınca, günlük ekmeğini yakınındaki marketten temin eden birçok vatandaş mağduriyet yaşadı. Vatandaşlar duruma tepki gösterdi.