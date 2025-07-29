İpekyolu, Tusba ve Edremit ilçesi ile Van Gölü sahil yolu başta olmak üzere birçok mahallede vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine çalışma yürüten Van Büyükşehir Belediyesi, ahırların özellikle içme suyu kaynakları, toprak kalitesi ve hava kirliliği üzerindeki etkilerine dikkat çekti.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ile merkez ilçe belediyeleri zabıta ekipleri, gerçekleştirdikleri saha taramasında mahalle aralarında besicilik yapanlara daha önce tebliğ edilen tutanak eşliğinde hatırlatmada bulunarak bir an önce hayvanların tahliyesi istendi.

Yetkililer, hayvancılık yaptığı belirlenen şahıslar hakkında verilen süre içinde hayvanlarını tahliyesini yapmadığı takdirde yasal işlemin uygulanacağı belirtirken, mahalle aralarında da hayvan besiciliğin yapılmaması konusunda vatandaşlardan duyarlı olmalarını istedi.

Ahırların hem ekolojik dengeyi bozduğunu hem de kent estetiğini olumsuz etkilediğini vurgulayan belediye ekipleri; kentin siluetini bozan, Van Gölü’nün kirliliğini ve halkın sağlığını tehdit eden ahır yıkımlarının hız kazanacağını da belirtti.

Ekipler, merkez ilçelerde tespiti yapılan yaklaşık 40 ahırın tahliyesi ve yıkımı için hayvan besiciliği yapanlara son uyarılarda bulundu.