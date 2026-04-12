Temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü bugün sahasında, ligde aynı puana sahip olduğu Manisa Futbol Kulübü’nü konuk edecek.

Kırmızı-siyahlı ekip son haftalardaki kötü gidişata deplasmanda Serik Spor Futbol A.Ş karşısında aldığı farklı galibiyetle son verdi. Son haftalara girilirken elde edilen galibiyet hem camiayı hem de taraftarları memnun etti.

Rakip Manisa Futbol Kulübü de geçtiğimiz haftayı galibiyetle kapattı. Manisa temsilcisi, Atko Grup Pendikspor Futbol A.Ş’yi 2-0 mağlup ederek moral depoladı.

Aynı puana sahip iki ekip bugün Van’da karşı karşıya gelecek.

Taraftar desteğini arkasına alarak sahaya çıkacak olan kırmızı-siyahlı ekip, Manisa Futbol Kulübü karşısında üç puan hedefliyor. Manisa ekibi ise zorlu deplasmandan puan ya da puanlarla dönmenin hesaplarını yapıyor.

İmaj Altyapı Van Spor FK ile Manisa Futbol Kulübü arasındaki karşılaşma, bugün (12 Nisan Pazar) Van Atatürk Şehir Stadyumu’nda oynanacak ve saat 13.30’da başlayacak.

İki ekip arasında sezonun ilk yarısında oynanan 16. hafta mücadelesini Manisa Futbol Kulübü 2-1 kazanmıştı.

Temsilcimiz Van Spor FK ligde şuana kadar 12 galibiyet, 10 beraberlik ve 12 yenilgi ile sahadan ayrılırken, hanesine 46 puan yazdırdı ve 10. sırada yer alıyor.

Manisa Futbol Kulübü ise ligde 13 galibiyet, 7 beraberlik ve 14 de yenilgi aldı. 46 puana sahip olan rakip Manisa Futbol Kulübü 11. sırada bulunuyor.